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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек

Алексеенко: после разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Число погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

Он также рассказал, что ветеринарная служба и бригады коммунальных служб собрали и утилизировали около тысячи погибших животных, проводится обеззараживание мест их гибели и вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Техника Минобороны и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов, добавил глава правительства.

Накануне, 17 июня, Алексеенко сообщал о 29 погибших. «Алешки — 12 [человек], Голая Пристань — 13 [человек], Новая Каховка — четыре [человека]», — написал он.

При этом глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем телеграм-канале, что от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек, 31 человек числится пропавшим без вести. Эвакуированы из опасных зон 3614 человек, подтопленными остаются 876 домов, добавил он.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

14 июня власти прогнозировали, что вода после разрушения Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня, тогда же Днепр вернется в русло.

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