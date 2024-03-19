Шольц назвал «смешными» дискуссии о передаче Украине ракет TAURUS
Продолжающиеся дебаты в Германии о поставках украинской армии дальнобойных ракет TAURUS «смехотворны», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на конференции «Европа-2024» в Берлине, передает RND.
«Это позорно для нас как страны», — оценил Шольц.
Канцлер напомнил, что Германия — второй по объемам поставщик военной помощи Украине после США и выразил желание, чтобы в стране «не считали благоразумие чем-то вроде нерешительности». По мнению Шольц, критики его позиции ведут себя не по-взрослому. Берлин, продолжил он, в лидерах не только по объему поддержки, но и по значению переданного снаряжения, поскольку Германия среди первых передала «опасное оружие». В качестве примера он привел дальнобойную артиллерию и боевые танки. «Я мог бы продолжать этот список бесконечно», — сказал он.
TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System — дальнобойная ракета «воздух — земля», она предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м). Последнее затрудняет обнаружение радарами. Ракета запускается с боевых самолетов, она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км.
Канцлер на этой же конференции объяснил: решительная военная помощь Украине является важным сигналом российскому президенту Владимиру Путину, чтобы тот не полагал, будто Европа перестанет поддерживать Киев. «Он не может рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который тут же похоронит вместе с собой Украину», — указал он.
Прежде Шольц подчеркивал, что не считает возможной бесконтрольную передачу оружия с настолько широким радиусом поражения. Контролировать использование могут только немецкие солдаты, но «об этом совершенно не может быть и речи», отмечал он. Welt интерпретировал его слова как недоверие к Украине, однако сам канцлер опровергает такой вывод: «Мы доверяем Украине, поэтому Германия на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком оружия среди европейских стран».
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон предлагал схему с закупкой ракет TAURUS у Германии и передачей их Украине через Великобританию. Немецкое Минобороны поддержало эту идею. Идею поставить Украине ракеты через Британию поддерживает глава МИДа Анналена Бербок, а также другие министры в правительстве Шольца. Кроме того, подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву ракет TAURUS.
Вместе с тем на фоне отказа передать ракеты рейтинг партии Шольца СДПГ вырос на полтора процентных пункта, до 16%, следует из результатов опроса Bild. Последний раз партия канцлера Олафа Шольца достигала этого уровня поддержки в начале января.
Российские власти требуют от западных стран перестать снабжать армию Украины, а дальнобойное оружие не раз называлось в числе «красных линий» Москвы. Однако впоследствии на фоне передачи Киеву дальнобойных систем вооружения в МИД признавали, что «рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом».
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Ереван
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
Кого освободят от пеней при оплате ЖКХ. Список
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?