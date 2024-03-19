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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал «смешными» дискуссии о передаче Украине ракет TAURUS

Канцлер Шольц: смешные дискуссии о передаче ВСУ ракет TAURUS позорят Германию
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц на фоне дискуссии о поставках Украине дальнобойных немецких ракет призвал не путать благоразумие и нерешительность. Ему оппонируют министры финансов, экономики и иностранных дел. Москва требует прекратить снабжать ВСУ
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press)

Продолжающиеся дебаты в Германии о поставках украинской армии дальнобойных ракет TAURUS «смехотворны», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на конференции «Европа-2024» в Берлине, передает RND.

«Это позорно для нас как страны», — оценил Шольц.

Канцлер напомнил, что Германия — второй по объемам поставщик военной помощи Украине после США и выразил желание, чтобы в стране «не считали благоразумие чем-то вроде нерешительности». По мнению Шольц, критики его позиции ведут себя не по-взрослому. Берлин, продолжил он, в лидерах не только по объему поддержки, но и по значению переданного снаряжения, поскольку Германия среди первых передала «опасное оружие». В качестве примера он привел дальнобойную артиллерию и боевые танки. «Я мог бы продолжать этот список бесконечно», — сказал он.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System — дальнобойная ракета «воздух — земля», она предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м). Последнее затрудняет обнаружение радарами. Ракета запускается с боевых самолетов, она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Канцлер на этой же конференции объяснил: решительная военная помощь Украине является важным сигналом российскому президенту Владимиру Путину, чтобы тот не полагал, будто Европа перестанет поддерживать Киев. «Он не может рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который тут же похоронит вместе с собой Украину», — указал он.

Прежде Шольц подчеркивал, что не считает возможной бесконтрольную передачу оружия с настолько широким радиусом поражения. Контролировать использование могут только немецкие солдаты, но «об этом совершенно не может быть и речи», отмечал он. Welt интерпретировал его слова как недоверие к Украине, однако сам канцлер опровергает такой вывод: «Мы доверяем Украине, поэтому Германия на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком оружия среди европейских стран».

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Die Welt узнала о приведении в готовность всех ракет Taurus в Германии
Политика
Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон предлагал схему с закупкой ракет TAURUS у Германии и передачей их Украине через Великобританию. Немецкое Минобороны поддержало эту идею. Идею поставить Украине ракеты через Британию поддерживает глава МИДа Анналена Бербок, а также другие министры в правительстве Шольца. Кроме того, подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву ракет TAURUS.

Вместе с тем на фоне отказа передать ракеты рейтинг партии Шольца СДПГ вырос на полтора процентных пункта, до 16%, следует из результатов опроса Bild. Последний раз партия канцлера Олафа Шольца достигала этого уровня поддержки в начале января.

Российские власти требуют от западных стран перестать снабжать армию Украины, а дальнобойное оружие не раз называлось в числе «красных линий» Москвы. Однако впоследствии на фоне передачи Киеву дальнобойных систем вооружения в МИД признавали, что «рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Украина Дальнобойное оружие Taurus Олаф Шольц
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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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