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Военная операция на Украине ,  
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Die Welt узнала о приведении в готовность всех ракет Taurus в Германии

Die Welt: Германия решила привести в состояние готовности все ракеты Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Все Taurus на вооружении бундесвера решили привести в состояние готовности, что позволит увеличить число крылатых ракет для поставок Киеву и повышает вероятность «кругового обмена», пишет Die Welt. Россия осуждает поставки Украине
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Правительство Германии приняло решение о приведении в состоянии готовности всех дальнобойных ракет Taurus, имеющихся на вооружении бундесвера, пишет Die Welt.

По данным издания, всего в вооруженных силах Германии насчитывается порядка 600 таких ракет, их точное количество засекречено. «На сегодняшний день только половина из них считается готовой к работе после технического обновления в 2018 году. У другой половины истек срок сертификации», — отмечает газета.

Taurus — это дальнобойные ракеты класса «воздух — земля». Они предназначены для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на высоте до 50 м, что затрудняет обнаружение радарами. Максимальная скорость таких ракет — 900 км/ч, дальность стрельбы — 500 км. Они также способны нести до 480 кг взрывчатки.

Решение о приведении в боевую готовность всех Taurus открывает перед правительством Германии новые возможности, пишет Die Welt. Так, по данным издания, в будущем Берлин мог бы увеличить число крылатых ракет для поставок на Украину без ущерба для национальной обороны. Помимо прочего, сценарий «кругового обмена» с союзниками также становится более вероятным. С такой идеей ранее выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Речь идет о покупке Лондоном немецких Taurus и передаче Киеву большего числа аналогичных по характеристикам британских Storm Shadow. Его предложение поддержала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно исключал возможность поставок Taurus Украине из-за опасений ударов ими по территории России. В четверг, 14 марта, этот вопрос будет вновь выдвинут на голосование в бундестаге.

После начала военной операции Шольц прибегал к «круговому обмену» для оказания военной помощи Киеву. Так, Берлин поставлял в третьи страны танки Leopard, а те — свои бронемашины Киеву. Решение о прямых поставках Leopard на Украину было принято лишь в 2023 году.

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Подобную схему поставок вооружений использует и ряд других стран. Как писала The New York Times, в США обсуждают сценарии, аналогичные Японии и Южной Корее, которые официально объявили о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, но передали его Вашингтону для компенсации поставок вооружений Киеву из американских арсеналов.

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Россия осуждает любую западную помощь Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В случае передачи Киеву дальнобойных систем вооружений российские войска отодвинут «зону безопасности» от границ страны, предупреждал ранее президент Владимир Путин.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Германия Taurus
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