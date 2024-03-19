Рейтинг партии Шольца вырос на фоне отказа от поставок Taurus ВСУ

Рейтинг СДПГ вырос на полтора процентных пункта, до 16%, а АдГ — на один процентный пункт, до 19,5%. Блок ХДС/ХСС, поддерживающий передачу Киеву ракет, потерял в общей сложности полтора процентных пункта

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Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ультраправой «Альтернативы для Германии» пошел вверх на фоне отказа от поставок крылатых ракет Taurus на Украину, следует из результатов опроса INSA для Bild.

Так, рейтинг СДПГ вырос на полтора процентных пункта, до 16%. Последний раз партия канцлера Олафа Шольца достигала этого значения в начале января. АдГ улучшила свои показатели на один процентный пункт, до 19,5%.

«СДПГ и АдГ, потерявшие голоса за последние недели, снова становятся сильнее», — отмечает глава INSA Герман Бинкерт.

Блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), поддерживающий передачу Киеву дальнобойных ракет, потерял в общей сложности полтора процентных пункта, его рейтинг составляет сейчас 29,5%, что стало худшим значением за последние месяцы, отмечает издание.

«Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), входящие вместе с СДПГ в правящую в стране «светофорную коалицию», также потеряли по полтора процентных пункта (фракции СДПГ, «Зеленых» и СвДП в бундестаге призывали дополнительно отправить на Украину необходимые той дальнобойные системы и боеприпасы).

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) остается самым популярным политиком Германии (52,1%), на втором месте — лидер ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зедер (45%), на третьем — премьер Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (44,6%).

Шольц отказывается передавать Киеву крылатые ракеты дальностью до 500 км, поскольку это потребует присутствия на Украине немецких военных, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. Он также опасается, что эти ракеты могут быть использованы для ударов по территории России, в том числе по Москве.

В Британии предложили купить ракеты Taurus у Германии и поставить Украине. В Минобороны ФРГ поддержали эту идею.

Российская сторона осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исхода. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае передаче Украине дальнобойных систем вооружений российские войска отодвинут от границ страны «зону безопасности».