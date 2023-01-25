МИД счел рассуждения о «красных линиях» по Украине оставшимися в прошлом

МИД напомнил о словах Лаврова, увидевшего признаки перехода конфликта из «войны гибридной» в «почти настоящую». Ведомство указало, что нельзя не замечать реальность, а предупреждения о «красных линиях» в прошлом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти США недвусмысленно дали понять, что намерены нанести России стратегическое поражение, следует «замечать реальность», заявили ТАСС в МИДе России.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [министр Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом», — отметили в ведомстве.

Лавров утверждает, что на Украине происходит «война уже почти не гибридная, а почти настоящая», которую, по его мнению, западные страны на протяжении долгого времени готовили против России.

Накануне, 24 января, о переходе США «красных линий», установленных Россией, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он сказал в интервью с американской журналисткой: «Мы посылаем все больше сигналов, показывающих, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены». Дипломат напомнил, что Россия обладает ядерным оружием и призвал «просчитывать все варианты», если США станут «обострять конфликт все дальше и дальше».

Власти России и сотрудники МИДа несколько раз поясняли содержание «красных линий для Москвы. Президент Владимир Путин в ноябре 2021 года заявил, что умозрительной «красной линией» для России является создание угроз для безопасности страны, исходящих с украинской территории, подразумевая под этим расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины. В МИДе называли «красной линией» поставки Украине дальнобойных или более мощных средств поражения.

В США настаивают, что не желают конфликта с Россией и призывают снизить накал риторики о возможном применении ядерного оружия. Глава Пентагона США Ллойд Остин подчеркивал, что американские военнослужащие не будут участвовать в боях с российской армией, аналогичную позицию не раз озвучивал и президент Джо Байден.





