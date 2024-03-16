Депутаты правящей коалиции ФРГ поддержали передачу Киеву ракет TAURUS

Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали за поставку Украине ракет TAURUS во время голосования в Европарламенте. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против такой инициативы

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Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет TAURUS, сообщил Bild.

29 февраля в ходе двух голосований в Страсбурге политики правящей коалиции Германии — «Социал-демократическая партии» (СДПГ), партии «Союз 90/Зеленые», и Свободной демократической партии (СвДП) — большинством поддержали резолюцию, согласно которой Украине необходимо поставить крылатые ракеты TAURUS.

Как пишет издание, «одобрение было значительным во всех политических группах фракции»: 451 голос — за, 46 голосов — против, 49 человек воздержались от голосования.

В резолюции речь шла в том числе о том, что Украина очень нуждается в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, включая TAURUS и ее ближайший аналог, Storm Shadow/SCALP-EG франко-британской разработки. Также в документе упоминались современные боевые самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также БПЛА.

По данным Bild, Шольц все еще выступает против поставок дальнобойных ракет Украине. Представители правительства Германии выразили обеспокоенность в связи с тем, что TAURUS могут поразить Крымский мост, передает издание.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») KEPD 350E является дальнобойной ракета «воздух — земля», которая предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м). Последнее затрудняет обнаружение радарами. Разрабатывается и производится TAURUS Systems, совместным предприятием немецкой MBDA и шведской Saab Bofors Dynamics. Ракета запускается с боевых самолетов, она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно исключал поставки TAURUS на Украину. Он не поменял свою точку зрения даже после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможном их применении для ударов по Крымскому мосту. 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала выдержки из разговора.

Еще конце февраля Шольц объяснял свой отказ от поставок ракет риском ударов по Москве со стороны ВСУ и тем, что для обеспечения контроля над применением ракет необходима отправка немецких военных в зону конфликта. Последнее, по мнению канцлера, исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

15 марта Шольц анонсировал создание новой коалиции, которая будет координировать поставки Украине артиллерийских систем дальнего действия.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. Москва полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.