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Военная операция на Украине ,  
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Берлин поддержал идею Лондона о новой схеме поставок ракет на Украину

Бербок поддержала идею главы МИД Британии о поставке крылатых ракет Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Бербок поддержала предложение главы МИД Британии о «круговом обмене» ракетами, с покупкой Лондоном немецких ракет Taurus и передачей большего числа Storm Shadow Киеву. Россия осуждает любую помощь Запада Украине
Анналена Бербок и Дэвид&nbsp;Кэмерон
Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты в рамках «кругового обмена». Речь идет о покупке Лондоном немецких Taurus и передаче Киеву большего числа аналогичных по характеристикам британских Storm Shadow.

«Это был бы вариант, — сказала Бербок в эфире телеканала ARD, ее слова приводит Der Spiegel. — И мы уже делали это некоторое время назад с другими вооружениями.

После начала военной операции канцлер Германии Олаф Шольц использовал вариант «кругового обмена» в качестве военной помощи Украине. Так, Берлин поставлял в третьи страны танки Leopard, а те — свои бронемашины Киеву. Решение о прямых поставках Leopard на Украину было принято лишь в 2023 году. Сейчас Шольц исключает отправку Taurus Киеву из-за опасений ударов ими по территории России. Кэмерон предлагает увеличить поставки Украине британских ракет Storm Shadow за счет закупок Лондоном немецких Taurus.

Ранее Кэмерон в интервью Sueddeutsche заявил о намерении «тесно сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь Украине». По его словам, подобный «круговой обмен» мог бы «развеять опасения Шольца». «Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду вдаваться в подробности и рассказывать нашим противникам, чем мы занимаемся», — сказал глава МИД Британии.

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Ракета Taurus
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине. По его словам, они могли бы помочь лишь «в той или иной точке». Писториус также назвал решающей границей, которую Берлин никогда не перейдет в этом конфликте, это непосредственное участие.

Аналогичную схему поставок вооружений «по кругу» на Украину используют и другие страны. The New York Times писала о том, что в США тоже обсуждаются возможности комплексного обмена вооружениями с третьими странами для продолжения поставок оружия Украине. По данным издания, речь идет о сценариях, аналогичных Японии и Южной Корее, которые официально объявили о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, но передали его Вашингтону для компенсации поставок вооружений Киеву из американских арсеналов.

Российская сторона осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае передаче Украине дальнобойных систем вооружений российские войска отодвинут от границ страны «зону безопасности».

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Германия Великобритания Анналена Бербок Дэвид Кэмерон
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