Немецкий министр призвала ввести уроки гражданской обороны в школах
Действия России на Украине и связанные с этим изменения в мире должны обсуждаться в школах, что означает большее вовлечение в образовательный процесс военнослужащих, заявила в интервью изданиям Funke министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер.
Она выразила желание, чтобы офицеры бундесвера приходили рассказывать школьникам о своей службе, и выразила недоумение, «почему тут есть предубеждения».
«Общество должно быть в целом хорошо подготовлено к кризисам — начиная с какой-либо пандемии и вплоть до природных катастроф и войны. Гражданская оборона чрезвычайно важна, ей нужно обучать и в школе. Целью должно быть усиление наших возможностей к сопротивлению», — сказала министр.
Система образования призвана готовить молодежь к дальнейшей жизни, к этому относится и информирование об угрозах свободе и реакция на опасности, указала Штарк-Ватцингер. По ее мнению, это не обязательно делать отдельным предметом, на должно входить в преподаваемый материал.
Предложение направлять в школы офицеров для рассказов о службе поддержала прошлым летом уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль.
Однако инициативу раскритиковал Профсоюз работников образования и науки (GEW). Члены организации выступают против усиления влияния бундесвера на содержание преподаваемого материала, либо согласны при условии соблюдения баланса и обеспечения равного участия миротворческих организаций наравне с милитаристскими.
«Школа не является местом набора профессиональных солдат. Необходимо строго следить за тем, чтобы Бундесвер ни открыто, ни тайно не вербовал молодых людей на военную службу», — подчеркнули в GEW. Профсоюз отметил, что молодежи следует дать исчерпывающую информацию об ограничениях в жизни контрактников, а также про раненных или погибших во время военной миссии в Афганистане.
Предложение не поддержала и министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин. Она считает, что нет смысла пытаться запугать детей и подростков.
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