Боррель предложит потратить 90% доходов с активов России на оружие ВСУ

Евросоюз начнет закупать боеприпасы и оружие для ВСУ за счет почти всех доходов с заблокированных активов ЦБ России, ожидает Боррель, ежегодно ожидается прибыль на €3 млрд. Москва пригрозила симметричным ответом

Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters)

Почти все доходы с заблокированных российских активов (90%) следует направить на приобретение вооружения для армии Украины, остальные 10% должны быть переведены в бюджет Евросоюза для наращивания мощностей украинской оборонной промышленности. Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что сделает такое предложение странам ЕС, передает Reuters.

Предложение будет официально внесено в среду, 20 марта, перед саммитом лидеров Евросоюза, который запланирован на 21 и 22 марта. Боррель подчеркнул, что речь идет об использовании не активов, а только доходов с них, ежегодно они могут приносить около €3 млрд.

По данным Reuters, до 2027 года сумма дохода с заблокированных российских активов может составить €15–20 млрд в зависимости от процентных ставок.

После начала военной операции России на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Около 70% из них (€191 млрд, или $207 млрд) хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. По данным FT, уже полученную депозитарием прибыль не будут у него отбирать. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискацию самих активов.

Идею использовать доходы на закупку боеприпасов поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Германия, Польша и Франция.

Три государства непублично выразили сомнения в этой инициативе — Венгрия, Мальта и Люксембург, писало Politico. По их мнению, это решение «осложнит переговоры», поскольку ранее было достигнуто общее согласие о передаче денег на восстановление Украины. Как выяснила FT, перенаправить средства вместо восстановления на боеприпасы решили из-за пробуксовки одобрения новой помощи Украине в США.

Разработанный проект соглашения предусматривает, что часть доходов будет дважды в год (до тех пор пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Еще часть останется в центральных депозитариях для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны России.

Власти России критикуют любое несогласованное взаимодействие с активами Центробанка. «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — предупреждал министр финансов Антон Силуанов.

Любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судах, говорил представитель президента Дмитрий Песков. По его словам, такие решение «будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».