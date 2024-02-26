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Война санкций ,  
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Силуанов оценил, сколько в России заморожено западных активов

Силуанов: в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских
Сюжет
Война санкций
В России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских, заявил Силуанов и пообещал симметричный ответ на любые действия с активами. Ранее министр говорил, что страны Запада заморозили $300 млрд российских резервов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Любые действия с российскими активами на Западе получат симметричный ответ, в России западных активов заморожено не меньше, заявил в интервью «РИА Новости» министр финансов Антон Силуанов.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», —заявил министр.

По его словам, другие страны, например Китай, уже делают собственные выводы из этой ситуации и сокращают свое участие в американских бумагах, а надежность доллара и евро — окончательно подорвана.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, отчитывался американский Минфин. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд.

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На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева, прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. В начале февраля страны ЕС утвердили использование механизма, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине. Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

Источники Bloomberg, знакомые с обсуждением вопроса, рассказывали, что Лондон и Вашингтон настаивают на полной конфискации российских активов. Оттава открыта к этому предложению. Против выступают Париж и Берлин, которые не хотят создавать опасный прецедент, который также может повлечь за собой негативные последствия для евро.

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МИД России заявлял, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жесткими ответными мерами. Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.

Силуанов оценил, сколько в России заморожено западных активов
Силуанов оценил, сколько в России заморожено западных активов

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Илья Пламенев Илья Пламенев
активы России Антон Силуанов Минфин санкции конфискация
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