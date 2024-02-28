Глава ЕК заявила, что пришло время говорить о применении активов России

Фон дер Ляйен считает, что пришло время обсудить закупку военного оборудования для Киева на прибыль от замороженных российских активов. Москва обещала оспаривать в суде и назвала воровством любые меры в отношении этих средств

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Настало время обсудить использование прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Киева, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. Видео она выложила в своем аккаунте в X.

«Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от российских замороженных активов для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть сильнее символа и лучше применения этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», — сказала она.

Фон дер Ляйен считает, что угроза войны для ЕС «может и не быть неизбежной, но это не невозможно», поэтому блоку следует быть готовым к таким рискам, начав с восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил стран — членов союза.

Глава ЕК анонсировала новую стратегию европейской оборонной промышленности, которую ЕС представит в ближайшие недели, добавив, что одной из главных целей при этом будет определение приоритетов совместных закупок. «Европа должна стремиться к разработке и производству следующего поколения боевых средств, способных одерживать победы. Это означает ускоренную перезагрузку нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет», — добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что более активные усилия ЕС в области обороны не уменьшают потребность в НАТО: по ее мнению, более суверенная Европа, в том числе в оборонной сфере, «жизненно важна» для укрепления альянса.

После начала российской военной операции на Украине западные страны заморозили зарубежные активы Банка России на сумму порядка $300 млрд. Более двух третей от них заблокировано в ЕС, в частности на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Власти США и европейских стран обсуждают возможность использования этих средств для помощи Украине. Например, Вашингтон прошлой весной передал Киеву часть конфискованных у российских физлиц активов, однако пока не может так поступить с государственными, сообщала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

В ЕС 12 февраля приняли постановление, согласно которому прибыль от российских замороженных активов должна фиксироваться и храниться отдельно, что стало шагом на пути к использованию прибыли от них для поддержки Киева, например к введению взноса в бюджет ЕС. Страны G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

В то же время в Европе высказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты. The New York Times писала о схожих опасениях в США относительно доллара. Йеллен 27 февраля заявила, что риск массового отказа от валют маловероятен.

Москва называла любые меры в отношении своих заблокированных активов воровством. В Кремле обещали оспаривать их в судебном порядке. Россия также осуждает военную помощь Украине, считая, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.