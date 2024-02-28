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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЕК заявила, что пришло время говорить о применении активов России

Глава ЕК призвала начать обсуждение закупки оружия на прибыль от активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фон дер Ляйен считает, что пришло время обсудить закупку военного оборудования для Киева на прибыль от замороженных российских активов. Москва обещала оспаривать в суде и назвала воровством любые меры в отношении этих средств
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Настало время обсудить использование прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Киева, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. Видео она выложила в своем аккаунте в X.

«Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от российских замороженных активов для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть сильнее символа и лучше применения этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», — сказала она.

Фон дер Ляйен считает, что угроза войны для ЕС «может и не быть неизбежной, но это не невозможно», поэтому блоку следует быть готовым к таким рискам, начав с восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил стран — членов союза.

Глава ЕК анонсировала новую стратегию европейской оборонной промышленности, которую ЕС представит в ближайшие недели, добавив, что одной из главных целей при этом будет определение приоритетов совместных закупок. «Европа должна стремиться к разработке и производству следующего поколения боевых средств, способных одерживать победы. Это означает ускоренную перезагрузку нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет», — добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что более активные усилия ЕС в области обороны не уменьшают потребность в НАТО: по ее мнению, более суверенная Европа, в том числе в оборонной сфере, «жизненно важна» для укрепления альянса.

После начала российской военной операции на Украине западные страны заморозили зарубежные активы Банка России на сумму порядка $300 млрд. Более двух третей от них заблокировано в ЕС, в частности на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

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Власти США и европейских стран обсуждают возможность использования этих средств для помощи Украине. Например, Вашингтон прошлой весной передал Киеву часть конфискованных у российских физлиц активов, однако пока не может так поступить с государственными, сообщала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

В ЕС 12 февраля приняли постановление, согласно которому прибыль от российских замороженных активов должна фиксироваться и храниться отдельно, что стало шагом на пути к использованию прибыли от них для поддержки Киева, например к введению взноса в бюджет ЕС. Страны G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

В то же время в Европе высказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты. The New York Times писала о схожих опасениях в США относительно доллара. Йеллен 27 февраля заявила, что риск массового отказа от валют маловероятен.

Москва называла любые меры в отношении своих заблокированных активов воровством. В Кремле обещали оспаривать их в судебном порядке. Россия также осуждает военную помощь Украине, считая, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Урсула фон дер Ляйен военная помощь Евросоюз российские активы
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