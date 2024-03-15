Шольц заявил о планах направить доходы от активов России на оружие для ВС

Канцлер после встречи с президентом Франции Макроном и премьер-министром Польши Туском объявил о намерении «закупить еще больше оружия» для Киева «на всем мировом рынке». Москва предупреждала, что будет считать это воровством

Дональд Туск, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что страны договорились «закупить еще больше оружия» для Киева «на всем мировом рынке», его слова приводит Frankfurter Rundschau. Доходы от замороженных российских активов также будут направлены на закупку оружия для Украины, сказал Шольц.

«Мы втроем серьезно относимся к поддержке Украины», — отметил он. «Больше, чем когда-либо, наше единство — это наша сила», — подчеркнул канцлер.

После начала военных действий на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Как писала Financial Times, €191 млрд ($207 млрд) хранился в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискацию самих активов.

В феврале глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагала направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины или на его производство. Она отмечала, что вырученные средства не относятся к активам России.

В том же месяце Совет Евросоюза принял постановление, согласно которому прибыль от заблокированных активов России в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно. Брюссель назвал это шагом к возможному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе». Страны G7 заявили, что российские активы останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не компенсирует ущерб Киеву.

Москва заявляла, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества».