FT узнала о возможном сроке выплаты Украине из прибыли от активов России

ЕС планирует передать Украине первые €2-3 млрд, полученные с заблокированных активов ЦБ России, этим летом. Спорным остается вопрос, разрешить ли Киеву направить их целиком на военные нужды. Москва считает процесс воровством

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Украина может в июле получить первый транш из прибыли с заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюзу его удастся согласовать, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о примерно €190 млрд, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear после начала Россией военной операции на Украине. В этом депозитарии хранится основная часть активов ЦБ, заблокированных на Западе.

За два года средства принесли прибыль в размере €3,85 млрд. Первые выплаты могут составить €2-3 млрд в зависимости от процентных ставок. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Как ожидается, руководство ЕС сделает предложение странам-членам до саммита лидеров, который запланирован на середину марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает направить деньги на военную поддержку, а не постконфликтное восстановление. Правительства нескольких государств усомнились в правильности такого подхода.

Рассматривался вариант с передачей Украине всех заблокированных средств российского ЦБ, однако внутри ЕС не удалось достичь консенсуса и Еврокомиссия предложила компромиссный вариант с передачей только прибыли. Первоначально планировалось часть средств направить на послевоенное восстановление Украины, однако акцент сместился на военную поддержку в связи с пробуксовкой выделения американской помощи Киеву.

Решение Евросоюза не будет иметь обратной силы и уже накопленные депозитарием €4,4 млрд останутся у него — это около 80% всех процентных доходов финансовой группы Euroclear (включает сам депозитарий и Euroclear Bank) за весь год.

В первую очередь деньги будут использованы им для покрытия судебных издержек, связанных с судебными разбирательствами с Россией. Против Euroclear поданы уже свыше 100 судебных исков из-за заблокированных активов российских индивидуальных инвесторов. Как пояснили источники FT, российские суды могут арестовать западные активы на €33 млрд, которые заморожены в российском Национальном расчетном депозитарии.

Всего Euroclear в 2023 году обработал активы на общую сумму €37,7 трлн, депозитарий считается имеющим системное значение для международной финансовой системы. Он управляет значительными объемами активов других стран, в том числе — Китая.

Руководство Euroclear солидарно с европейскими странами, видящими опасность в конфискации активов России, менее рискованным там считают именно использование прибыли. «Когда мы прибегнем к логике конфискации активов, доверие к системе Euroclear, европейским рынкам и евро как к валюте будет подорвано», — предупреждал исполнительный директор депозитария Лив Мостри.

Идея конфискации в пользу Украины находит поддержку у США, против выступают Германия, Франция и Италия: они указывают, что суверенные активы охраняются международным правом, а подобное решение грозит подорвать доверие к евро. Как выяснил Politoco, расхождения по этой теме стали причиной напряжения в отношениях стран.

Российские власти осуждают намерения ЕС. «Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации», — оценил представитель президента Дмитрий Песков. В МИДе пообещали дать «чрезвычайно жесткий» ответ, «без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы».