 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три страны выступили против траты российских активов на боеприпасы Киеву

Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против траты активов России на боеприпасы
Сюжет
Военная операция на Украине

Венгрия, Мальта и Люксембург выразили сомнения по поводу использования прибыли с заблокированных российских активов на закупку боеприпасов для Украины, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Евросоюза.

Представители этих трех стран считают, что такое использование российских средств «осложнит переговоры», поскольку ранее было достигнуто общее согласие о передаче денег на восстановление Украины.

Когда, для кого и по каким правилам организуют выкуп замороженных активов
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева, прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. В начале февраля страны ЕС утвердили механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине.

Направить прибыль с активов на военную поддержку Украины, а не на ее восстановление предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. FT писала, что Украина может получить первый транш в июле, если руководству Евросоюза удастся его согласовать.

Глава Минфина России Антон Силуанов обещал западным странам симметричный ответ на любые действия с российскими активами.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Венгрия Мальта Люксембург российские активы Украина боеприпасы
Материалы по теме
МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам
Политика
FT узнала о возможном сроке выплаты Украине из прибыли от активов России
Политика
Сенат Швейцарии проголосовал за передачу Киеву активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Чистая прибыль «Русала» в прошлом году уменьшилась в 6,4 раза Бизнес, 06:01
Болгария отправила Украине первую партию бронетранспортеров Политика, 05:51
Три страны выступили против траты российских активов на боеприпасы Киеву Политика, 05:23
Лидер демократов в сенате США призвал к выборам, чтобы сменить Нетаньяху Политика, 05:14
Макрон фразой «ничего личного» высказался об отсутствии диалога с Путиным Политика, 04:43
На Запорожской АЭС восстановили питание по второй линии Общество, 04:10
Макрон назвал ядерное оружие «инструментом безопасности» Политика, 03:56
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
США предупредили о мерах против наблюдателей на выборах в новых регионах Политика, 03:42
В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы Политика, 03:26
В Новгородской области загорелся ангар на пилораме Общество, 03:19
Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков» Политика, 02:45
Украинские власти сообщили о погибшем в Винницкой области после ударов Политика, 02:29
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области Политика, 02:02
Минздрав рассказал о состоянии вернувшихся из Сирии детей Общество, 01:47