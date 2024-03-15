Три страны выступили против траты российских активов на боеприпасы Киеву

Венгрия, Мальта и Люксембург выразили сомнения по поводу использования прибыли с заблокированных российских активов на закупку боеприпасов для Украины, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Евросоюза.

Представители этих трех стран считают, что такое использование российских средств «осложнит переговоры», поскольку ранее было достигнуто общее согласие о передаче денег на восстановление Украины.

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева, прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. В начале февраля страны ЕС утвердили механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине.

Направить прибыль с активов на военную поддержку Украины, а не на ее восстановление предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. FT писала, что Украина может получить первый транш в июле, если руководству Евросоюза удастся его согласовать.

Глава Минфина России Антон Силуанов обещал западным странам симметричный ответ на любые действия с российскими активами.