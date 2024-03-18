ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине
Евросоюз разработал законопроект, который дает возможность направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
Он подразумевает введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств — около €3 млрд — для финансирования поставок оружия Украине и «стимулирования оборонной промышленности» страны.
Проект документа должны одобрить все члены Евросоюза. Согласно предложению, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет дважды в год (до тех пор, пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, а также Фонд поддержки Украины Ukraine Facility.
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