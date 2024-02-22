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Война санкций ,  
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Эксперты признали законной конфискацию активов России на Западе

Bloomberg: эксперты признали законной конфискацию российских активов Западом
Сюжет
Война санкций
По мнению западных экспертов, конфискация не противоречит международному праву, так как Россия нарушила его фундаментальные основы. Москва предупреждала, что будет считать подобные действия со своими активами воровством

Десять западных экспертов в области юриспруденции пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное странам G7.

«Мы пришли к выводу, что согласно международному праву для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — написали эксперты из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

По их мнению, незаконно было бы применять арест против невиновного, но с Россией — другой случай. Они рекомендовали государствам, где заморожены средства, передать активы международному механизму под их юрисдикцией, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.

Источники Bloomberg, знакомые с обсуждением вопроса, рассказали, что Лондон и Вашингтон настаивают на полной конфискации российских активов. Оттава открыта к этому предложению. Против выступают Париж и Берлин, которые не хотят создавать опасный прецедент, который также может повлечь за собой негативные последствия для евро.

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС.

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Фото:Garry Moor / moodboard / Global Look Press

В ЕС разработали план действий с российскими активами, согласно которому для помощи Украине будет использована прибыль от них. Европейские депозитарии будут должны фиксировать и хранить ее отдельно, им запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. В Еврокомиссии допускали, что эти средства пойдут на производство оружия для Украины. США поддержали эту инициативу Евросоюза.

В российском МИДе отмечали, что любые меры Запада к заблокированным активам будут представлять собой «воровство российского имущества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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