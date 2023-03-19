Президент Чехии заявил о «лишь одной» попытке ВСУ начать контрнаступление

По мнению президента Павла, «окно возможностей» для Украины закроется в этом году, поскольку в западных странах копится усталость от поддержки, а запас ресурсов не безграничен. Он также напомнил о рисках из-за скорых выборов в США

Петр Павел (Фото: Eva Korinkova / Reuters)

У Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом, заявил чешский президент Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

«Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы будет крайне сложно поддерживать текущий уровень помощи. Усталость от войны — это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют помощь», — объяснил Павел.

Президент Чехии отметил, что контрнаступление должно начаться в ближайшие месяцы, прогресса в конфликте ожидают в ряде стран. Он также указал, что в США на ноябрь следующего года запланированы президентские выборы, а потому следует быть реалистами. Из опыта предыдущих предвыборных кампаний видно, что американские политики и общественность концентрируют внимание на внутренних проблемах, и если на предстоящих выборах и будет затронута глобальная тема, то речь скорее будет идти не о Европе, а об отношениях США с Китаем.

«Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — предупредил чешский президент.

Власти Украины не раз говорили о планах начать контрнаступление. Глава разведки Кирилл Буданов еще в начале года предупреждал, что боевые действия в марте будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — заявил он. В офисе украинского президента говорили, что контрнаступление может начаться к середине мая, аналогичные сроки называли и источники Politico среди американских чиновников.

США, Великобритания, Франция и другие западные государства говорили о намерении поддержать планы Украины провести контрнаступление, в связи с чем значительно нарастили поставки вооружений для ВСУ. Украинская армия ожидает получения большего объема вооружений, чтобы идти «не с пустыми руками», отмечали в украинском правительстве.

Источники Washignton Post среди украинских чиновников и военных при этом говорили о пессимизме относительно перспектив ВСУ проводить контрнаступление. Они связали такую ситуацию с дефицитом боеприпасов и большим количеством новых призывников без опыта боевых действий, которые заменяют погибших бойцов.

Власти России критикуют западную помощь украинской армии, настаивая, что Москва все равно добьется победы на Украине, а такие действия приведет лишь к увеличению проблем для жителей этого государства.