Politico узнала, в какие сроки США ждут от Украины наступления

Politico: США ожидают перехода Украины к наступлению в мае и потому нарастили поставки

Запад на данный момент снабжает Украину вооружениями и обучает ее солдат, чтобы она могла начать наступление в конце весны, пишет Politico. Наиболее вероятным направлением боевых действий США считают движение с севера в Донбасс

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Вашингтон ожидает, что Киев к маю будет готов начать крупное наступление, пишет Politico со ссылкой на источники.

Пакеты американской помощи Украине «за последние четыре или пять месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления», сказал один американский чиновник изданию.

Собеседники газеты отметили, что перед Киевом есть два пути, как вести это наступление: с юга на Крым или с севера в Донбасс. По мнению источников Politico, более вероятен второй вариант, так как Россия укрепила оборону на левом берегу Днепра.

Начало украинского контрнаступления весной еще в январе прогнозировал глава разведки Украины Кирилл Буданов. Он назвал целью Киева выход к границам страны 1991 года. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в марте, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению в течение двух месяцев.

Однако сейчас, как писала The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Киев настроен на наступление пессимистично. По словам источника газеты, Украине не хватает вооружений и бойцов, а наступление требует большего количества ресурсов.

Подобные опасения высказывают и в США, отмечает Politico. В феврале источники издания сообщали, что Вашингтон настаивал на подготовке Киева к наступлению, пока Запад без проблем оказывает ему военную помощь.

Reuters указывал, что помешать наступлению весной обеим сторонам конфликта может распутица, когда дороги становятся малопроезжими из-за грязи.

Россия ведет наступательные действия в районе Артемовска (Бахмута) в ДНР и пытается окружить город. В марте, как сообщал основатель участвующей в боевых действиях там ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, были взяты под контроль несколько населенных пунктов, расположенных рядом с городом (Зализнянское и Дубово-Василевка к северо-западу), а также восточная часть Артемовска.