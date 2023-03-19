Польский посол назвал условие вступления Варшавы в конфликт на Украине

Посол Польши во Франции: мы вступим в конфликт, если Украина не отстоит свой суверенитет

Польша вступит в конфликт на Украине, если она «не сможет отстоять свою независимость». Сейчас Варшава занимается укреплением армии, чтобы «Владимир Путин не посмел напасть на Польшу», говорил прежде глава Минобороны страны

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша вступит в конфликт на Украине, если она не защитит свой суверенитет, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский телеканалу LCI. Комментарий размещен в Twitter.

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал он.

Варшава является членом НАТО, однако в альянсе неоднократно заявляли, что союз носит оборонительный характер и не стремится к конфликту с Россией. При этом блок усилил свое присутствие на восточных рубежах, и, как заявил в январе председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, готов к прямой конфронтации с Москвой.



Польша также «превентивно расширяет меры безопасности» на границе с Белоруссией и Россией (с Калининградской областью). В феврале польский министр обороны Мариуш Блащак рассказал о формировании укреплений на данных территориях. На опубликованных им фотографиях были показаны установленные на дорогах противотанковые ежи.

17 марта Блащак заявил, что размещенная в городе Ольштын (находится примерно в 60 км от российской границы) 16-я механизированная дивизия получит американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, в распоряжении дивизии будут южнокорейские танки К2 и артиллерийские установки К9.

«Задача польских властей — укрепить наши вооруженные силы таким образом, чтобы Владимир Путин не посмел напасть на Польшу», — говорил Блащак.



Россия считает, что западные страны через поставки оружия Украине уже вступили в «опосредованную войну» с Москвой. Варшава активно предоставляет военную помощь Киеву: например, 16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил о скорой передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.



Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что по итогам спецоперации или дальнейшего конфликта Москва должна «отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши».