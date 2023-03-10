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Подоляк назвал предполагаемые сроки начала контрнаступления ВСУ

Михаил Подоляк: украинские военные могут начать контрнаступление через два месяца
Советник главы офиса Зеленского заявил, что ВСУ будут перегруппировываться в течение следующих двух месяцев. Российские власти заявляли неоднократно, что им известно об этих планах и у Киева нет сил на подобные операции.
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины могут перейти к контрнаступлению через два месяца, заявил в интервью La Stampa советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк.

По утверждению Подоляка, ситуация в Артемовске (Бахмуте) станет для украинских военных «стратегическим успехом» даже в случае отступления, их задача — измотать противника, а затем сосредоточиться в другом месте (цитата по Слово i Дiло).

ВСУ будут перегруппировываться в течение следующих двух месяцев, для этого Украине нужны ракеты большой дальности и увеличение поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил советник.

В начале января о том, что боевые действия могут активизироваться к весне, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в марте ситуация будет «самой жаркой», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий также говорил о готовности армии перейти весной в контрнаступление, добавив, что одной из стратегических целей ВСУ будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерения ВСУ, заявил, что они хорошо известны российской стороне, и «озвучивание планов еще не означает их воплощение в жизнь». Врио главы ДНР Денис Пушилин предположил, что у Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории республики. Российское Минобороны ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ.

В феврале Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает при общении с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление. С ожиданиями наступления ВСУ связана рекомендация в адрес Украины вывести войска из Артемовска, говорили источники AFP. Однако 6 марта украинские власти объявили о решении продолжить оборону города; Владимир Зеленский объяснял, что уход ВСУ позволит российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса.

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При этом 7 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин указывал, что российские силы контролируют «практически половину Артемовска», а город находится в оперативном окружении.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрнаступление Михаил Подоляк ВСУ Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
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