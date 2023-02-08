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Блинкен объяснил поставки Украине нового оружия планами наступления ВСУ

Глава Госдепа США Блинкен: военные поставки Украине меняются для наступления ВСУ
По мере развития конфликта на Украине помощь со стороны США и других стран НАТО меняется, сказал Блинкен. Он связал вопрос поставок с планами Киева вернуть территории. Шойгу отчитывался о «перемалывании» западного оружия
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США корректируют предоставляемую Украине военную помощь, чтобы ВСУ обладали всем необходимым для эффективной самообороны и нового наступления на занятые российскими войсками территории страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция шла на YouTube ведомства.

«На каждом шагу мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно <...>. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал госсекретарь США.

Блинкен заверил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит придерживаться этого принципа в вопросах поставок новых вооружений Киеву, которые в данный момент «могут быть наиболее эффективными».

Столтенберг на той же пресс-конференции заявил о необходимости поставок таких вооружений для ВСУ, которые бы помогли украинской армии вернуть занятые Россией территории, а стране — остаться независимым государством. В НАТО не видят намерений России завершить конфликт.

Власти России неоднократно отрицали возможность вывода войск из Украины без достижения поставленных целей, которые, как уточняли в Москве, могут быть достигнуты и дипломатическим путем, если Киев согласится на поставленные условия. Власти Украины считают требования Москвы ультиматумом и полагают, что Россия к честному диалогу не готова.

Критике российской стороны подвергаются и поставки вооружений с Запада на Украину. Путин утверждает, что элиты западных государств «сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки» и обвиняет их в том, что «они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО». Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что военные России «продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение» — как на боевых позициях, так и на маршрутах доставки.

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Блинкен объяснил поставки Украине нового оружия планами наступления ВСУ
Блинкен объяснил поставки Украине нового оружия планами наступления ВСУ

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Госдепартамент США США поставки оружия Энтони Блинкен наступление
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