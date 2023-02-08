Блинкен объяснил поставки Украине нового оружия планами наступления ВСУ
США корректируют предоставляемую Украине военную помощь, чтобы ВСУ обладали всем необходимым для эффективной самообороны и нового наступления на занятые российскими войсками территории страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция шла на YouTube ведомства.
«На каждом шагу мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно <...>. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал госсекретарь США.
Блинкен заверил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит придерживаться этого принципа в вопросах поставок новых вооружений Киеву, которые в данный момент «могут быть наиболее эффективными».
Столтенберг на той же пресс-конференции заявил о необходимости поставок таких вооружений для ВСУ, которые бы помогли украинской армии вернуть занятые Россией территории, а стране — остаться независимым государством. В НАТО не видят намерений России завершить конфликт.
Власти России неоднократно отрицали возможность вывода войск из Украины без достижения поставленных целей, которые, как уточняли в Москве, могут быть достигнуты и дипломатическим путем, если Киев согласится на поставленные условия. Власти Украины считают требования Москвы ультиматумом и полагают, что Россия к честному диалогу не готова.
Критике российской стороны подвергаются и поставки вооружений с Запада на Украину. Путин утверждает, что элиты западных государств «сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки» и обвиняет их в том, что «они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО». Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что военные России «продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение» — как на боевых позициях, так и на маршрутах доставки.