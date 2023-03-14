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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о пессимизме властей Украины и в ВСУ

WP: среди властей Украины и ВСУ распространился пессимизм из-за нехватки бойцов и снарядов
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой опытных бойцов и снарядов. Один из офицеров указал, что почти все опытные военные уже выбыли из строя. Источник среди чиновников предупредил о больших потерях при контрнаступлении
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Запад пообещал Киеву «символическое» количество современных танков, ВСУ столкнулись с дефицитом вооружений и бойцов, такая ситуация не позволяет быть уверенным в успехе планирующегося контрнаступления Украины, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Большой запас ресурсов позволяет активно атаковать, продолжил он, их нехватка вынуждает вести в большей степени оборонительные бои, нынешнее положение ВСУ ближе ко второму варианту. Собеседник издания добавил: «Вот почему, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Я хотел бы верить в это, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: «С помощью чего?».

«И вы знаете соотношение: когда вы переходите в наступление, вы теряете в два или три раза больше людей. Мы не можем позволить себе потерять так много людей», — подчеркнул источник WP.

О нехватке людей и боеприпасов в беседе с изданием рассказали и военнослужащие Украины на линии боевого соприкосновения. В частности, командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол отметил ценность боевого опыта у военных, чего не хватает неопытным призывникам.

«Солдат, переживший полгода боевых действий, и солдат, пришедший с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля <...> «А солдат с боевым опытом единицы. К сожалению, все они уже мертвы или ранены», — объяснил он.

Washington Post отмечает, что подобные «мрачные оценки» ситуации распространились от мест боев до властных кабинетов в украинской столице, пессимистичные настроения ощущаются, но публично не высказываются.

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В офисе украинского лидера Владимира Зеленского выразили оптимизм по планам наступления. Глава аппарата президента Андрей Ермак заявил, что ВСУ не исчерпала свой потенциал и указал, что в любом вооруженном конфликте наступает этап, когда приходится готовить новые кадры, «что сейчас и происходит».

The Wall Street Journal ранее писала о потере Украиной под Артемовском (украинское название — Бахмут) нескольких подразделений из опытных военнослужащих. Украинские офицеры в беседе с изданием рассказали о разном уровне морального духа в украинских войсках, что порой приводит к оставлению позиций.

Власти Украины и командование ВСУ решили продолжать удерживать Артемовск около недели назад, 6 марта. Зеленский объяснял, что российские войска в случае взятия города смогут значительно продвинуться — «это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении». Президент Украины при этом заверил, что ВСУ не станут удерживать населенный пункт любой ценой и «чтобы все погибли», а будут держать оборону, пока в этом остается смысл.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ВСУ контрнаступление наступление
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