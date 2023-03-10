Макрон назвал целью Франции и Британии помощь Украине с контрнаступлением

Макрон на совместной пресс-конференции с главой британского правительства среди целей двух стран назвал продолжение помощи Украине, чтобы ВСУ смогли перейти в наступление. Москва критикует поставки западного оружия Киеву

Эмманюэль Макрон (справа) и Риши Сунак (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Франция и Британия продолжат поставлять оружие на Украину, чтобы помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в конфликте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Риши Сунаком.

«В краткосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы помочь Украине провести контрнаступление», — сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов.

Сунак после этого заявил, что Франция и Британия едины в том, чтобы помочь Украине занять «максимально выгодное положение» и победить в конфликте. «Мы будет продолжать бороться за свободу, демократию и верховенство закона», — подчеркнул британский премьер.

Ранее о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление через несколько месяцев, заявил советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк. По его утверждению, ситуация в Артемовске (Бахмуте) станет для украинских военных «стратегическим успехом» даже в случае отступления, их задача — измотать противника, а затем сосредоточиться в другом месте. Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждал, что одной из стратегических целей ВСУ будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерения ВСУ, заявил, что они хорошо известны российской стороне и «озвучивание планов еще не означает их воплощение в жизнь». Врио главы ДНР Денис Пушилин предположил, что у Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории республики. Российское Минобороны ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток наступления со стороны ВСУ.

Власти Украины настаивают, что конфликт с Россией может завершиться только при условии отступления российских войск на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым). Президент Владимир Зеленский исключает, что страна пойдет на компромисс в этом вопросе.



Российские власти считают это условие неприемлемым, заявляя, что Крым, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали частью страны навсегда. В Кремле считают, что обсуждать урегулирование конфликта нельзя без учета «сегодняшних реалий с российской территорией». Президент Владимир Путин пообещал, что власти будут защищать территорию страны «всеми имеющимися у нас силами и средствами».

В феврале Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает при общении с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление. С ожиданиями наступления ВСУ связана рекомендация в адрес Украины вывести войска из Артемовска, говорили источники AFP. Однако 6 марта украинские власти объявили о решении продолжить оборону города: Зеленский объяснял, что уход ВСУ позволит российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса.