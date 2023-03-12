В Киеве заявили, что ждут оружия для наступления «не с пустыми руками»

Чем больше у Киева будет техники, тем эффективнее будут действовать ВСУ, заявила украинский вице-премьер. По ее словам, Украина нуждается в бронетехнике, авиации, танках, артиллерии и боеприпасах

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Украина планирует контрнаступление и ожидает оружия от Запада, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками». Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Journal du Dimacnhe.

«Вы не увидите, как мы начнем контрнаступление, пока мы не сочтем, что нашего оружия и боеприпасов достаточно для его проведения. Планирование этой операции уже началось», — заверила она.

По словам Стефанишиной, чем больше у Киева будет техники, тем эффективнее будут действовать ВСУ. Она добавила, что Украина нуждается в бронетехнике, авиации, танках, артиллерии и боеприпасах.

Так украинский вице-премьер прокомментировала слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что ВСУ готовится к контрнаступлению.

Ранее, 10 марта, советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк заявил в интервью La Stampa, что ВСУ могут перейти к контрнаступлению через два месяца.

По его словам, ситуация в Артемовске (Бахмуте) станет для украинских военных «стратегическим успехом» даже в случае отступления, их задача — измотать противника, а затем сосредоточиться в другом месте.

Подоляк отметил, что украинские войска планируют перегруппировываться в течение двух месяцев, поэтому Киеву нужны ракеты большой дальности и увеличение поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерения ВСУ, заявил, что они хорошо известны России и «озвучивание планов еще не означает их воплощение в жизнь».

Врио главы ДНР Денис Пушилин предположил, что у Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях. Минобороны России ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ.