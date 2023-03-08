The Economist увидел превращение поставок оружия Киеву «из ручья в реку»

Из всей военной помощи, обещанной США с начала боев на Украине, 40% поступило за последние три месяца. А поставки, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества оружия за весь прошлый год

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Украина наращивает силы для наступления: за последние несколько месяцев Киев получил немало западного оружия, пишет The Economist. Украинские войска могут перейти в наступление уже в апреле, сообщает издание.

В декабре США и Великобритания, указывает The Economist, поняли, что затяжные бои не в интересах Запада и «нужно что-то изменить». Переломный момент настал 20 января, на восьмом заседании контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии, когда союзники согласились как следует вооружить Украину к концу марта для начала наступления.

«Поэтому поток оружия превратился из ручья в реку», — отмечает издание. Так, из всей военной помощи, обещанной Киеву Пентагоном с начала военных действий, 40% (более $8 млрд) поступило за последние три месяца, с 9 декабря. По словам европейского военного чиновника, поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества оружия, отправленного на Украину за весь прошлый год. Как пишет The Economist, таким образом почти треть украинской армии скоро будет вооружена по стандартам НАТО. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассчитывает, что в конечном счете будет располагать тремя новыми армейскими корпусами по шесть бригад и более 20 тыс. человек в каждом.

Однако нехватка боеприпасов остается серьезной проблемой, поскольку западные страны не торопятся наращивать производство, указывает издание. Кроме того, проблемой может стать нехватка у Украины самолетов.

О том, что украинские военные собираются начать наступление весной, заявлял еще в начале января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — говорил он. Целью Киева Буданов называл выход к границам 1991 года.

Позднее президент США Джо Байден сообщил, что Киев «с приближением весны» готовится к наступлению, и пообещал помочь с оружием. Вашингтон помимо прочего объявил о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что такие действия не способствуют урегулированию ситуации, но при этом не повлияют на выполнение поставленных перед российскими военными задач.