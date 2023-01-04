Глава разведки Украины заявил о подготовке ВСУ наступления весной

Весной Украина планирует провести «серьезное наступление», заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, конечная цель Киева — выход к границам 1991 года

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Этой весной Вооруженные силы Украины рассчитывают активизировать боевые действия и перейти к наступлению, заявил в интервью ABC начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, боевые действия в марте будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — указал Буданов.

Он подчеркнул, что целью Киева является выход к границам 1991 года, и поблагодарил американцев за помощь, которую те оказывают Украине. «Я обещаю, что теперь это [военный конфликт] не затянется надолго и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент», — заявил он.

В границах 1991 года в состав Украины помимо недавно присоединенных к России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей входит Крым. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, где более 96% участников высказались за его присоединение. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В качестве ее целей Владимир Путин называл «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту населения Донбасса и обеспечение собственной безопасности. В конце июня Путин заявил, что сроки спецоперации связаны с интенсивностью боевых действий и риском потерь, а потому подгонять военных было бы неправильно.

Минобороны России с августа неоднократно сообщало о попытках ВСУ перейти к наступлению на отдельных участках линии соприкосновения, однако, как указывают в военном ведомстве, прорывов пока удается не допустить. 4 января министерство сообщило об отражении атак ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях.

Буданов в конце декабря в интервью Би-би-си заявил, что военные действия на Украине «зашли в тупик». «Ситуация просто застопорилась», — говорил он тогда. Также Буданов отмечал, что Киев «с нетерпением» ждет поставок вооружений со стороны западных стран и появления в своем арсенале «более совершенного оружия».

Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи.

В то же время министр обороны Сергей Шойгу указал на готовность России к «конструктивным мирным переговорам».