Москалькова обратилась в ООН из-за выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека из-за выселения монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

Решение украинских властей выселить монахов из лавры ущемляет права граждан на свободу совести и вероисповедания, отметила омбудсмен. Она сослалась на Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятую Генассамблеей ООН в 1981 году.

«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой в рамках своего мандата содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти», — написала Москалькова.

Она обвинила Киев в пренебрежении принципами Всеобщей Декларации прав человека. Согласно ст. 18 этого документа, «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком».

На прошлой неделе руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта. В заповеднике пояснили, что созданная по указу президента Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества», поэтому договор будет расторгнут.

Монахам необходимо решить, «каким образом они могут оставаться в лавре», отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он предложил монахам перейти из УПЦ МП в Православную церковь Украины (ПЦУ). Последнюю Московский патриархат считает раскольнической.

Наместник лавры, митрополит Павел (Петр Лебедь) в ответ заявил, что для выселения монастыря нет юридических оснований. Он подчеркнул, что монахи не будут исполнять указание, так как они — «не коллаборанты», а «граждане своего государства».

В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП. Следователи обнаружили там «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, утверждали в спецслужбе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Ватикан и ООН с призывом не допустить изгнания монахов. Глава МИД России Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи с аналогичной просьбой, происходящее он назвал «произволом».

На ситуацию с лаврой отреагировал и папа римский Франциск. Понтифик призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни.