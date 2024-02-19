Гросси предупредил о непрактичности санкций ЕС против «Росатома»

Санкции ЕС против «Росатома» будут «нереалистичными и непрактичными» из-за зависимости от российского ядерного сектора, заявил Гросси. По его словам, спрос на уран растет, как и присутствие российских мощностей на рынке

Рафаэль Гросси (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Многие западные компании зависят от поставок обогащенного урана или топлива из России, так что введение санкций против госкорпорации «Росатом» видится «нереалистичным и непрактичным», заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Reuters.

По его словам, это бы «остановило атомную промышленность во многих странах». Гросси отметил, что снижение зависимости от российского ядерного сектора обойдется Европе «в миллиарды» и немедленного решения он не видит. Глава МАГАТЭ считает, что более серьезной проблемой являются инфраструктура и стимулы, а также прогнозы роста спроса на уран во всем мире.

«Честно говоря, я вижу скорее увеличение присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, чем их уменьшение», — подчеркнул Гросси.

Введение санкций против российского атомного сектора обсуждается в ЕС уже продолжительное время, однако пока блок воздерживается от этого шага. На этом настаивали, например, Польша и Литва, однако Венгрия и Болгария высказывались против. «Росатом» строит новые блоки для АЭС «Пакш» в Венгрии.

В мае прошлого года в преддверии введения 11-го пакета санкций ЕС в отношении России CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза сообщал, что в Брюсселе считают, что «одни только санкции» не позволят добиться независимости от энергетических поставок из России и есть «другие пути для достижения той же цели».

Reuters отмечает, что «Росатом» поставляет почти половину мирового обогащенного урана. США, как и ЕС, не вводили санкции против российского урана, несмотря на эмбарго на нефть и нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ) из России, а также призывы Киева.

Украина ввела санкции против «Росатома» в прошлом феврале. Госкорпорация тогда заявила, что считает, что атомная энергетика не должна быть «заложником политической конъюнктуры», подчеркнув, что работает по всему миру «прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства».