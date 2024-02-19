Гросси предупредил о непрактичности санкций ЕС против «Росатома»
Многие западные компании зависят от поставок обогащенного урана или топлива из России, так что введение санкций против госкорпорации «Росатом» видится «нереалистичным и непрактичным», заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Reuters.
По его словам, это бы «остановило атомную промышленность во многих странах». Гросси отметил, что снижение зависимости от российского ядерного сектора обойдется Европе «в миллиарды» и немедленного решения он не видит. Глава МАГАТЭ считает, что более серьезной проблемой являются инфраструктура и стимулы, а также прогнозы роста спроса на уран во всем мире.
«Честно говоря, я вижу скорее увеличение присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, чем их уменьшение», — подчеркнул Гросси.
Введение санкций против российского атомного сектора обсуждается в ЕС уже продолжительное время, однако пока блок воздерживается от этого шага. На этом настаивали, например, Польша и Литва, однако Венгрия и Болгария высказывались против. «Росатом» строит новые блоки для АЭС «Пакш» в Венгрии.
В мае прошлого года в преддверии введения 11-го пакета санкций ЕС в отношении России CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза сообщал, что в Брюсселе считают, что «одни только санкции» не позволят добиться независимости от энергетических поставок из России и есть «другие пути для достижения той же цели».
Reuters отмечает, что «Росатом» поставляет почти половину мирового обогащенного урана. США, как и ЕС, не вводили санкции против российского урана, несмотря на эмбарго на нефть и нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ) из России, а также призывы Киева.
Украина ввела санкции против «Росатома» в прошлом феврале. Госкорпорация тогда заявила, что считает, что атомная энергетика не должна быть «заложником политической конъюнктуры», подчеркнув, что работает по всему миру «прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства».
«Росатом» — российская госкорпорация, объединяющая активы в сферах энергетики, машиностроения и строительства, следует из данных на сайте организации. На нее приходится 20% от всей выработки электроэнергии в России. У «Росатома» есть проекты по строительству 34 блоков АЭС в 12 странах мира, он занимается всеми технологическими цепочками ядерного топливного цикла — от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов.
Россия до начала конфликта на Украине была одним из основных поставщиков урана в США, а также в бывшие советские республики на территории нынешнего Евросоюза. Однако с февраля 2022-го Москва перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику.
Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX). В мае 2022 года глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил главе государства, что Россия вышла на второе место по добыче урана в мире, уверенно держит первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входит в тройку по фабрикации топлива.
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