CNN узнал, что ЕС не включит «Росатом» в 11-й пакет санкций

Источник CNN сообщил, что «Росатом» не попадет в новый пакет антироссийских санкций ЕС, однако лидеры G7 на предстоящем саммите могут ввести ограничения против российских алмазов. Москва считает западные санкции нелегитимными

Фото: Росатом

Евросоюз не станет включать в 11-й антироссийский пакет санкций госкорпорацию «Росатом», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.



По его словам, в Брюсселе считают, что «одни только санкции» не позволят добиться независимости от энергетических поставок из России и есть «другие пути для достижения той же цели».

Как отмечает телеканал, несмотря на отказ от санкций против «Росатома», лидеры G7 по завершении саммита в Хиросиме призовут добиваться независимости от российских ядерных источников энергии.

Источник CNN также сообщил, что санкции в отношении российских алмазов с большой вероятностью будут приняты на предстоящем саммите G7.

«Росатом» — российская госкорпорация, объединяющая активы в сферах энергетики, машиностроения и строительства, следует из данных на сайте организации. На нее приходится 20% от всей выработки электроэнергии в России. У «Росатома» есть проекты по строительству 34 блоков АЭС в 12 странах мира, он занимается всеми технологическими цепочками ядерного топливного цикла — от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. Россия до начала конфликта на Украине была одним из основных поставщиков урана в США, а также в бывшие советские республики на территории нынешнего Евросоюза. Однако с февраля прошлого года Москва перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику. Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX). В прошлом мае глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил главе государства, что Россия вышла на второе место по добыче урана в мире, уверенно держит первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входит в тройку по фабрикации топлива.

В марте прошлого года США ввели запрет на импорт энергоносителей из России — нефти, нефтепродуктов, угля и сжиженного газа, при этом уран под санкции не попал. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что компании из США просили не налагать санкции на импорт урана, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию. В марте группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана.

Об идее включить российский уран в десятый пакет санкций ЕС ранее также сообщал Reuters, однако ограничения в итоге не были поддержаны. По данным агентства, против выступила Венгрия, где «Росатом» строит два новых блока для АЭС «Пакш».

Москва считает западные санкции незаконными и нелегитимными. По словам президента Владимира Путина, расчет Запада на развал российской экономики не оправдался.