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МИД исключил согласие Венгрии на санкции против «Газпрома» и «Росатома»

Глава МИД Венгрии Сийярто: мы не поддержим санкции против «Газпрома» и «Росатома»
Венгрия не будет поддерживать санкции против любых компаний, обеспечивающих поставки энергии, подчеркнул Сийярто. Для принятия новых санкций, введение которых анонсировал ЕС, нужно согласие всех членов союза, в том числе Будапешта
Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Венгрия не даст согласия на внесение в санкционные списки компаний, которые обеспечивают поставки энергии, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — указал он.

Министр объяснил, что, например, в случае введения ограничений в отношении «Росатома» окажется под угрозой проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Страна не готова согласиться на такое.

Накануне, 23 сентября, отмечает «РИА Новости», Сийярто оценил сотрудничество с «Газпромом» словами, что оно «проходит в очень честном ключе», и выразил надежду на продолжение партнерства согласно контракту.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

На фоне проведения референдумов на «освобожденных» территориях и объявления частичной мобилизации в ЕС заговорили о разработке нового пакета санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что ограничения введут «как можно скорее в координации» с партнерами ЕС. Он уточнял, что речь идет о персональных и секторальных санкциях.

По данным The Financial Times, новый пакет будет включать в себя потолок цен на российскую нефть и ограничения в сфере информационных технологий и сферы кибербезопасности. Также в ЕС звучат предложения об отключении большего числа российских банков от международной системы SWIFT и запрете на импорт алмазов, утверждает издание.

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Сийярто днем ранее говорил, что его страна не видит «никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике». Он указал, что Будапешт примет участие в обсуждении новых ограничений, но не одобрит те, что будут противоречить «национальным интересам» Венгрии.

Глава венгерского МИД также рассказал, что пока в ЕС не обсуждается снятие санкций с Москвы, пишет «РИА Новости». При этом премьер-министр страны Виктор Орбан указывал, что отмена ограничений могла бы помочь восстановить европейскую экономику.

Президент Владимир Путин говорил, что санкциями Запад пытался «смять российскую экономику», но это «не получилось», а у тех, кто вводил ограничения, самих начались проблемы.

Авторы
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Лилия Пашкова
Венгрия Газпром Росатом санкции
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