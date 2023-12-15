В «Росатоме» опровергли превентивный запрет на экспорт урана в США

В «Росатоме» опровергли данные Bloomberg о запрете на экспорт урана в США

«Дочка» «Росатома» продолжит выполнять международные контракты, эта сфера должна быть защищена от «геополитической турбулентности», сообщили в компании в ответ на данные Bloomberg о подготовке превентивных мер по запрету поставок

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский поставщик продукции ядерного топливного цикла «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» Росатома) не рассылал предупреждения о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США. Об этом сообщили РБК в компании.

«Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков. Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь», — сказано в сообщении.

Tenex назвал неприемлемыми разного рода «спекуляции по вопросам, касающимся <...> взаимоотношений» с заказчиками за границей, и выразил уверенность, что международная торговля в сфере атомной энергетики должна быть «ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений».

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Tenex предупредил клиентов из США о возможном превентивном запрете России экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный американский закон. Уведомления получили Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp., Dominion Energy Inc. и другие, писало агентство, их попросили подготовиться к такому развитию событий, несмотря на то что финальное решение российская сторона еще не приняла.

Bloomberg писал, что решение российской стороны могло быть ответом на действия США. Американская палата представителей в середине декабря одобрила законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Документ не получилось быстро принять в сенате, но у него еще есть шансы на одобрение. Если обе палаты конгрессменов согласуют законопроект, он будет отправлен на подписание президенту США. Проект предусматривает стимулирование закупок у американских компаний, его оценивают в $4,3 млрд.

Документ должен вступить в силу в силу через 90 дней после принятия, с возможной отсрочкой до 2028 года. Эмбарго будет действовать до 2040 года. При этом закупки в России допускаются, если нет других поставщиков и получено разрешение Госдепартамента и Минфина США.

После сообщения агентства биржевой фонд Global X Uranium ETF, включающий бумаги крупных компаний, занимающихся добычей, переработкой, разведкой или производством оборудования для урановой и ядерной промышленности, вырос в цене на 7,4%, на максимуме его ценные бумаги достигали цены $23,87. Акции Centrus Energy, Cameco, Energy Fuels и других компаний, добывающих или поставляющих уран, также резко подорожали.

По сведениям Bloomberg, на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, а также 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов. Минэнерго США называло зависимость от российского экспорта «уязвимым местом» для национальной и экономической безопасности.

В прошлом году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России, следует из статистики Управления энергетической информации США. Больше доля у Казахстана и Канады — 25 и 27%.