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ЕС начал работать над санкциями за два месяца до военной операции России

Фон дер Ляйен: ЕС начал работать над санкциями за 2 месяца до военной операции России
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные экономические санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, в декабре 2021 года — за два месяца до начала военной операции российских войск. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция идет на YouTube телеканала BR24.

Меры разрабатывались на фоне напряженности в отношениях Москвы и Киева, на случай, «если бы Россия вторглась на Украину». «Безусловно, мы все надеялись, что этого никогда не произойдет и нам никогда не придется вводить эти санкции», — подчеркнула она.

Руководство США и Евросоюза провели «долгие дни и ночи» за поиском баланса в их торговых системах, чтобы принятые ограничения были нацелены на незаменимые для России высокие технологии, оказались полностью синхронизированы среди государств «Большой семерки», что позволило в первые три дня боевых действий ввести их в действие.

Фон дер Ляйен отметила, что ее тронул тот факт, как европейские и демократические союзники и партнеры «немедленно поняли, что это [происходящее на Украине] серьезно и касается основы нашего существования».

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз санкции ЕС
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