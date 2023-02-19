Бастрыкин назвал «предателями», критикующих из-за рубежа армию России

Александр Бастрыкин (Фото: bastrykin / Telegram)

Известных россиян, которые уехали из страны и критикуют действия российской армии, можно назвать только «предателями», заявил ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — сказал он.

Бастрыкин считает, что большое число подписчиков в социальных сетях и значительная аудитория «предполагают и определенную моральную ответственность владельцев таких аккаунтов» за то, какие данные они распространяют: «Они влияют на культурное сознание людей и их ценности, могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись».

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