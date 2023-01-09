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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на актера Смольянинова

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на актера Артура Смольянинова
Поводом стало интервью Смольянинова с «рядом заявлений, направленных против России», сообщает СК. О какой статье Уголовного кодекса идет речь, ведомство не уточнило
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова за «ряд заявлений» в интервью, «направленных против России», сообщает ведомство, не уточняя, о какой статье УК идет речь.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обвинила Смольянинова в том, что он потерял связь с Россией и теперь актеру «ближе позиция противника». Она намерена предложить нижней палате парламента обсудить меры против артистов, выступающих против страны. Поводом стало интервью Смольянинова изданию «Новая газета Европа» (заблокировано Роскомнадзором). Актер сказал среди прочего, что если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях на стороне Украины, он бы сражался на стороне Киева. Также Смольянинов сказал, что не испытывает ничего, кроме ненависти, «к людям по ту сторону фронта».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил действовать в отношении тех, кто не поддерживает Россию, «по правилам военного времени», если «законы не работают». Депутат Евгений Попов в свою очередь предложил аннулировать паспорта «условным смольяниновым», на что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал «не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан».

Смольянинов неоднократно вытсупал против боевых действий на Украине и заявлял об антивоенной позиции. Осенью актер рассказывал, что принял предложение по работе и на какое-то время уехал в США. В октябре его оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.

Смольянинов известен по ролям в фильмах «9 рота», «Калашников», «Кто, если не мы», а также в сериалах «Самара», «Волк», «За час до рассвета» и «Тайный знак».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СКР уголовное дело Артур Смольянинов Александр Бастрыкин
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