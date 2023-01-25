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Медведев предложил заменить авторов сериалов, критикующих спецоперацию

Медведев: сериалы критиков спецоперации снимают из-за «желания подкормить кого-то»
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев удивился, почему авторов сериалов, которые «клянут последними словами специальную военную операцию», не могут заменить на других
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что его удивляет, почему авторов российских сериалов, критикующих боевые действия на Украине, не могут заменить на других.

Медведев, выступая на заседании комиссии генсовета партии по защите материнства и детства, отметил, что в России либо делают ремейк на основе зарубежных шоу, либо «снова и снова делают сериалы» из уже неоднократно снятых отечественных произведений. «Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словам специальную военную операцию, но, по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий?» — задался он вопросом (цитата по «РИА Новости»).

Зампред Совбеза предположил также, что сценаристов не заменяют из-за «сознательного желания подкормить кого-то». Медведев не уточнил, каких именно авторов и какие произведения он имеет в виду.

По мнению Медведева, в России нужно продвигать традиционные ценности, чтобы «чужеродные элементы» не вытесняли у россиян понимание истории и традиций. Для этого нужен патриотический контент, однако помимо классики должны появляться и новые произведения.

В конце февраля 2022 года российские сценаристы опубликовали открытое письмо с призывом прекратить боевые действия на Украине и «во имя нашего общего мира найти слова для диалога и переговоров». 

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев сериалы сценарий Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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