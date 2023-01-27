Шахназаров предостерег от «охоты» на критикующих спецоперацию актеров

Суровые меры против уехавших противников спецоперации могут породить раскол в обществе, нельзя вырезать из фильмов тех, кто просто высказал мнение о происходящем, сказал он. Медведев предлагал ввести термин «враг государства»

Карен Шахназаров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В вопросе с обвиненными в «предательстве и «дискредитации армии» актерами необходимо разделять ситуации, когда люди сотрудничают с противником напрямую и когда они просто высказали свое суждение о происходящем, заявил в интервью «Комсомольской правде» кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Здесь важно не наломать дров. В любом случае устраивать охоту на ведьм — опасная история. Это может породить раскол в обществе», — пояснил он.

Шахназаров подчеркнул, что актер, если он просто высказал свое мнение, «пусть неудачно, глупо», завтра может поменять свои убеждения. Он спросил: «И вырезать его из фильмов? Как это?» Режиссер напомнил, что недавно умер актер Вахтанг Кикабидзе, неоднократно критиковавший действия российских властей.

«И что — мы вырежем Кикабидзе из «Мимино»? Запретим «Не горюй!» Это же фильмы патриотичные, про дружбу народов!» — подчеркнул Шахназаров.

Режиссер отметил, что не желает комментировать ситуацию с актером Артуром Смольяниновым, которого внесли в реестр иноагентов после публичной поддержки Украины. В интервью «Новая газета. Европа» он сказал, что если бы ему пришлось участвовать в боях, то он предпочел бы делать это на стороне украинской армии. Актер пояснил, что таким образом защитил бы одних своих «братьев» от других. Глава СК Александр Бастрыкин поручил затем возбудить против Смольянинова уголовное дело.

Заявления Смольянинова дали начало новому витку обсуждения среди российских чиновников возможных ограничений против уехавших критиков власти. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил о правилах военного времени времен Второй мировой войны, указав, что к ним стоит обращаться, если действующие законы не работают или не достигали цели. Бывший президент указал, что в прошлом веке такие правила исполняли «тихие группы безукоризненно незаметных людей». Он предложил квалифицировать всех желающих поражения России, уехавших из страны, в качестве «врагов общества» и «врагов государства».

Спикер Думы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у тех, кто уехал за границу, «публично льет грязь», но финансово опирается на доходы из России. «Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — перечислил он. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не исключил введение таких мер.