Кремль заявил, что не думает «ничего хорошего» о заявлениях Смольянинова

Артур Смольянинов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Высказывания актера Артура Смольянинова о России оценят ведомства, в Кремле о них ничего хорошего не думают. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ничего хорошего о его словах не думают. Но тут важнее, что о них думают наши соответствующие ведомства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают слова Смольянинова.

В интервью изданию «Новая газета. Европа» (заблокировано Роскомнадзором) в начале января актер заявил, что если бы участвовал в боевых действиях, то выступал бы на стороне Украины, объяснив выбор защитой одних своих «братьев» от других. Смольянинов сказал, что не испытывает ничего, кроме ненависти, «к людям по ту сторону фронта».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на Смольянинова за заявления, «направленные против России». Депутат Госдумы Яна Лантратова обвинила актера в том, что он потерял связь с Россией и теперь ему «ближе позиция противника». Она намерена предложить нижней палате парламента обсудить меры против артистов, выступающих против России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил действовать в отношении тех, кто не поддерживает Россию, «по особым правилам военного времени», если «закон не работает».

Смольянинов неоднократно выступал против боевых действий на Украине. Осенью он рассказал, что принял предложение по работе и на какое-то время уехал в США. В октябре актер получил штраф на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.