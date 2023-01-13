Клишас назвал возможным введение в УК конфискаций за дискредитацию армии

Конфискация имущества за оскорбление вооруженных сил России может быть включена в Уголовный кодекс, для этого будет необходимо внести в него соответствующие поправки, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления», — сказал он.

С инициативой о конфискациях выступил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, что некоторые уехавшие россияне «публично льют грязь на Россию», считая себя безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства не смогут их достать. При этом оскорбления в адрес российских военных и другие слова могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, напомнил он, отметив, что конфискация покрыла бы «нанесенный ущерб».

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