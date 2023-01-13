СПЧ обсудит с парламентом введение в УК термина «предатель»

В СПЧ обсудят введение специального термина в УК для наказания за «предательство в любой форме». До этого ограничения для таких людей незаконны и юридической силы не имеют, добавил член совета Кабанов

Кирилл Кабанов (Фото: president-sovet.ru)

Российские политики регулярно призывают ввести ограничения для «предателей», но законные меры требуют юридического оформления этого термина, члены Совета по правам человека (СПЧ) обсудят это с законодателями и заинтересованными чиновниками и ведомствами. Об этом в телеграм-канале сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Предлагается лишать «предателей» наград, собственности и даже гражданства, напомнил он и поддержал инициативу по наказанию «предательства в любой форме». Член Совета по правам человека предположил, что соответствующие поправки могут внести в ст. 275 УК о государственной измене.

«Но до принятия правовых норм в части, касающейся обсуждаемой темы, все обоснованные с точки зрения морали претензии к «предателям» и предложения по введению для них каких-либо ограничений, к глубочайшему сожалению, не могут иметь никакой юридической силы. Более того, это может являться нарушением гражданских прав в свете действующего законодательства», — добавил Кабанов.

Кабанов входит в состав СПЧ с 2008 года. В 1989-м он окончил Высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, а в 1995 году — институт ФСБ. После работы в спецслужбе был консультантом в ЧОП и возглавлял Национальный антикоррупционный комитет.

В последние недели несколько политиков предлагали ввести ограничения против критиков власти, выступающих против боевых действий на Украине, поддерживающих Киев, либо в негативном свете комментирующих действия российских военных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не раз называл предателями покинувших Россию из-за ввода российских войск на Украину, в частности, в июле и в октябре, после объявления частичной мобилизации.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров», — написал Володин в январе и предложил лишать людей собственности за такие действия. Подобные заявления, по его словам, могут расценить как призыв к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил. Затем введение таких мер допустил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призывал квалифицировать всех желающих поражения России, уехавших из страны, в качестве «врагов общества» и «врагов государства». «История после трагедии часто повторяется уже как фарс. Больше ста лет назад наши «внесистемные оппозиционеры» люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне», — написал он. По мнению Медведева, таким россиянам следует также навсегда запретить возвращаться в Россию. Позднее бывший президент предложил разбираться «по особым правилам военного времени» с «предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству». Клишас тогда предупредил Медведева, что, пока порядки военного времени не одобрены парламентом и президентом, действуют только подписанные главой государства законы.