В Киеве рассказали о создающемся в Гааге реестре ущерба Украине

Международный реестр будет находиться в Гааге и содержать информацию об убытках, которые понесла Украина, сообщил глава Минюста Денис Малюська. В январе премьер Денис Шмыгаль оценил ущерб от военных действий в $700 млрд

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В Гааге создается реестр убытков Украины, понесенных вследствие боевых действий, он будет оформлен как международная организация, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська.

«Представители этого реестра будут пользоваться аналогом дипломатического иммунитета», — сказал министр (цитата по «Интерфакс-Украина»). По его словам, финансировать новую организацию в первое время будут Нидерланды. После создания реестра будет сформирована комиссия по рассмотрению требований компенсации; следующим шагом станет наполнение фонда и проведение выплат по требованиям, включенным в реестр.

Малюська сообщил, что международный реестр будет синхронизирован с уже существующим украинским, который наполняется через электронную систему госуслуг «Дія» и подтверждается актами местных органов власти. Украинский реестр будет в первую очередь заниматься физическими лицами, а международный — ущербом государству.

О том, что власти Нидерландов поддержали предложение Киева сформировать международный реестр ущерба, ранее сообщила экс-глава Минюста Украины Ирина Мудрая. В ноябре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает создание подобного механизма. Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 государств, в том числе Россия, назвавшая его «юридически ничтожным» (резолюции ГА ООН не имеют обязательной силы и носят рекомендательный характер).

В начале сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль оценивал прямой физический ущерб, нанесенный Украине в результате военных действий, в $326 млрд, эту сумму правительство страны смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка. В январе она выросла до $700 млрд из-за российских ударов по инфраструктуре.

Страны Европы обсуждают возможность отправить на помощь в восстановлении Украины замороженные российские активы, однако это юридически непросто, признавала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как писал Bloomberg, по оценке европейских чиновников, речь может идти о $258 млрд. В ноябре Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщало, что в общей сложности страны Евросоюза заморозили российские активы на сумму €68 млрд, в них также входит часть национальных резервов России.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент России Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас говорил, что юридических оснований для ареста российских активов в ЕС нет.