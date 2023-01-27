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Клишас назвал провалом попытку ЕС «легализовать украденное» у России

Bloomberg: юристы ЕС сообщили о механизме законного использования замороженных активов ЦБ
Юристы ЕС считают, что замороженные активы Центробанка России можно использовать на восстановление Украины, если в будущем эти средства и проценты будут возвращены Москве, пишет Bloomberg. Клишас назвал это «проваленной операцией»

Юридических оснований для ареста российских активов в ЕС нет, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Бедные «европейские юристы» не нашли «четких юридических оснований» для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность «временно» использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, писал, что юридическая служба Совета ЕС сообщила, что передача активов ЦБ Украине возможна, если они не будут экспроприированы и при выполнении определенных условий: использоваться могут только ликвидные активы и в будущем основную сумму и проценты придется вернуть России.

По данным агентства, в ЕС, согласно предварительной оценке властей Евросоюза, размещены около €33,8 млрд из порядка €350 млрд иностранных активов ЦБ

В Евросоюзе вопрос использования блокированных активов обсуждается продолжительное время. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что союз намерен именно конфисковать активы, а не просто их заморозить. Однако она отмечала, что это непросто реализовать с юридической точки зрения.

Позднее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что по инициативе фон дер Ляйен в ЕС изучают, можно ли направить арестованные активы российского ЦБ на помощь в восстановлении Украины.

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В декабре собеседники The Wall Street Journal сообщили, что в ЕС не смогли придумать, как конфисковать замороженные активы ЦБ. Препятствием для этого стал международный принцип государственного иммунитета (в соответствии с ним суверенное государство не подчиняется органам власти других стран), отмечало издание. Поэтому в ЕС предложили странам-членам и их партнерам создать фонд для управления ликвидными активами, а прибыль от инвестиций использовать в рамках плана восстановления Украины.

Клишас говорил, что Россия может зеркально ответить на конфискацию ее зарубежных активов. «[Возможен] любой [ответ], вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет — у нас это не позволит сделать Конституция», — пояснял он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Центробанк заморозка счетов Евросоюз Андрей Клишас
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