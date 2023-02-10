Юристы посоветовали ЕС требовать с банков отчет по российским активам

Европейские юристы считают, что законодательство позволяет направить заблокированные в ЕС активы России на помощь Киеву, но сначала надо установить их объем. Пока Брюссель отчитался о заморозке $36,4 млрд

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Юристы рекомендовали странам Евросоюза запросить у банков подробную информацию об объеме замороженных активов российского Центробанка, если Брюссель хочет использовать эти средства для восстановления Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, юридическая служба ЕС разослала странам-членам блока соответствующую рекомендацию на этой неделе на фоне приезда президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель для участия в саммите Евросоюза. В документе говорится, что законодательство ЕС позволяет направить замороженные средства на помощь Киеву, но сначала власти должны установить, какой именно объем активов Банка России и других госструктур оказался заблокирован.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники полагают, что речь может идти о $258 млрд, эти выводы они сделали на основе данных из отчета ЦБ за 2022 год. На сегодняшний момент страны ЕС сообщили о заморозке активов на €33,8 млрд (то есть около 86% суммы остается не замороженной), но эта цифра еще уточняется, передает агентство. В середине ноября Politico сообщала, что в общей сложности страны Евросоюза заморозили российских активов на €68 млрд, но на тот момент в Брюсселе не смогли определить, какая сумма относится к международным резервам Центробанка, и подсчеты продолжились. В марте глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в общей сложности стоимость активов, которые Москва теперь не может использовать из-за блокировки на Западе, составляет около $300 млрд.

В документе говорится также, что ЕС должен работать вместе с G7 и международными партнерами, если собирается использовать эти средства для помощи Киеву, а «финансовая целесообразность» будет зависеть от суммы, застрявшей в центральных банках ЕС и коммерческих банках.

Обсуждение вопроса о том, как использовать блокированные российские активы, идет в Брюсселе давно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что союз намерен конфисковать активы, но это непросто реализовать с юридической точки зрения. В конце января, как писал Bloomberg со ссылкой на источники, юридическая служба Совета ЕС сообщила, что передача активов ЦБ Украине возможна, если они не будут экспроприированы и при выполнении определенных условий: использоваться могут только ликвидные активы и в будущем основную сумму и проценты придется вернуть России.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала оспорить заморозку золотовалютных резервов, а президент России Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас говорил, что юридических оснований для ареста российских активов в ЕС нет.