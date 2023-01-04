Премьер Украины оценил ущерб стране в $700 млрд

В сентябре прямой ущерб Украине от боев оценивался в $326 млрд, сейчас сумма выросла вдвое из-за ударов по инфраструктуре, сказал Шмыгаль. Восстановление жилья станет главной целью для конфискованных у российских банков ₴17 млрд

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Ущерб Украины от боевых действий составляет $700 млрд, это сумма выросла вдвое из-за атак на инфраструктуру страны, заявил на заседании кабинета министров премьер Денис Шмыгаль. Его слова опубликовала на сайте пресс-служба правительства.

В ближайшее время планируется начать восстановление Украины за счет конфискованных у российских банков средств, для этого на специальном счете находятся 17 млрд гривен (около $462,5 млн). Их приоритетной целью станет восстановление разрушенного жилья, продолжил Шмыгаль. На строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем временно перемещенных лиц (ВПО) в бюджет на год заложены 35,5 млрд грн (около $952,3 млн)

«Внутри страны приоритетом является создание максимально благоприятных условий для инвестирования. В частности, упрощение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства. А также минимизация требований к инвестиционным проектам», — подчеркнул украинский премьер-министр.

Он назвал восстановление страны одним из десяти приоритетов на 2023 год. Остальными стали снабжение ВСУ, интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, программа поддержки ветеранов боевых действий, диверсификация энергетики, безопасность обучающихся, продолжение реформы децентрализации, реформа фондового рынка и пенсионного обеспечения.

Россия наносит масштабные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины с начала октября. Первая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, который, как считает Москва, организовал Киев. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?», — поинтересовался президент Владимир Путин.

В начале сентября Шмыгаль оценивал прямой физический ущерб, нанесенный Украине в $326 млрд, эту сумму правительство страны смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка. В начале декабря, после российских ударов по инфраструктуре, во Всемирном банке указали, что оценка ущерба, скорее всего увеличится. «Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем средств — $1 трлн», — говорил в ноябре украинский президент Владимир Зеленский.