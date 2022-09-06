Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
Украина на сегодняшний день оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе, передает «Страна.UA».
По его словам, названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка.
Из этой суммы $105 млрд необходимо направить на восстановление разрушенных объектов, добавил Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд и призывал другие государство взять шефство над украинскими регионами.
По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — «современный аналог исторического «плана Маршалла». В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более $750 млрд.
«План Маршалла» — программа послевоенной помощи европейским странам, разработанная в США. Ее основной целью было восстановление экономики Европы, разрушенной после Второй мировой войны, в период с 1948 по 1952 год.
Шмыгаль предлагал финансировать восстановление страны за счет конфискованных российских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России для этих целей.
В Кремле возможное решение об изъятии российских активов в пользу Украины назвали вопиющим и незаконным. Это будет «фактически прямое воровство», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна будет участвовать в восстановлении ДНР и ЛНР. «Нам всем предстоят добрые месяцы и годы, для того чтобы привести все [хозяйство ДНР и ЛНР] в порядок», — отметил он.
По его указанию, ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР на себя начали брать власти российских регионов.