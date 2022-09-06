Премьер Украины Шмыгаль: Киев оценивает потери от военных действий в $326 млрд

Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд

Речь идет о прямом физическом ущербе. Из этой суммы $105 млрд необходимо направить на восстановление разрушенных объектов на Украине, добавил украинский премьер-министр Шмыгаль

Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

Украина на сегодняшний день оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе, передает «Страна.UA».

По его словам, названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка.

Из этой суммы $105 млрд необходимо направить на восстановление разрушенных объектов, добавил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд и призывал другие государство взять шефство над украинскими регионами.

По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — «современный аналог исторического «плана Маршалла». В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более $750 млрд.

«План Маршалла» — программа послевоенной помощи европейским странам, разработанная в США. Ее основной целью было восстановление экономики Европы, разрушенной после Второй мировой войны, в период с 1948 по 1952 год.

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Шмыгаль предлагал финансировать восстановление страны за счет конфискованных российских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России для этих целей.

В Кремле возможное решение об изъятии российских активов в пользу Украины назвали вопиющим и незаконным. Это будет «фактически прямое воровство», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна будет участвовать в восстановлении ДНР и ЛНР. «Нам всем предстоят добрые месяцы и годы, для того чтобы привести все [хозяйство ДНР и ЛНР] в порядок», — отметил он.

По его указанию, ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР на себя начали брать власти российских регионов.