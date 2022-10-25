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Фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию, а не заморозку активов России

Фон дер Ляйен: цель ЕС — конфискация, а не заморозка активов России
Киев предлагает конфисковывать российские активы и использовать их для восстановления Украины, но европейские нормы допускают лишь их заморозку. По словам главы Еврокомиссии, Брюссель работает над правовой базой для конфискации
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Заморозка российских активов «значит немного», необходимо их конфисковать, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на конференции по восстановлению Украины, передает Associated Press. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфискация активов является целью Брюсселя, но для этого необходима правовая база.

«Это будет, но юридически это непросто, все еще предстоит много работы», — объяснила Фон дер Ляйен.

На конфискации российских активов и их использовании для восстановления Украины настаивает ее президент Владимир Зеленский.

Европейские страны стали замораживать активы Банка России, а также некоторых попавших под санкции бизнесменов в конце февраля в ответ на спецоперацию на Украине.

В октябре Евросовет поручил ЕК разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого обвинил Запад в краже активов России. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — подчеркнул он.

Bloomberg писал, что Еврокомиссия разрабатывает законодательство, которое позволило бы арестовывать попадающие под санкции активы. По действующим правилам их можно только замораживать. Агентство указывает, что наличие законной возможности конфисковывать активы позволит использовать их для восстановления Украины после окончания боевых действий.

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