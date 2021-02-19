Белый дом заявил об отсутствии планов приглашать Россию в G7

Ранее вернуть формат саммита с участием России хотел Дональд Трамп. При этом другие страны-участники форума, в том числе Канада и Германия высказались против. В Москве указывали, что считают предпочтительным формат «двадцатки»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото: Leah Millis / Reuters)

Новая администрация США не планирует приглашать Россию на саммиты G7. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Псаки отметила, что любое предложение к России об участии в саммитах «семерки» должно приниматься в партнерстве со всеми участниками G7.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, однако в 2014 году Россию исключили из числа участников на фоне присоединения Крыма. В мае 2020 года Дональд Трамп, будучи президентом США, сообщил о переносе форума и намерении пригласить России к участию. Он отметил, что G7 представляет собой «очень устаревшую группу стран» и «надлежащим образом» не представляет происходящее в мире. Президент указал, что также хотел бы пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.