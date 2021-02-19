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Белый дом заявил об отсутствии планов приглашать Россию в G7

Ранее вернуть формат саммита с участием России хотел Дональд Трамп. При этом другие страны-участники форума, в том числе Канада и Германия высказались против. В Москве указывали, что считают предпочтительным формат «двадцатки»
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото: Leah Millis / Reuters)

Новая администрация США не планирует приглашать Россию на саммиты G7. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Псаки отметила, что любое предложение к России об участии в саммитах «семерки» должно приниматься в партнерстве со всеми участниками G7.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, однако в 2014 году Россию исключили из числа участников на фоне присоединения Крыма. В мае 2020 года Дональд Трамп, будучи президентом США, сообщил о переносе форума и намерении пригласить России к участию. Он отметил, что G7 представляет собой «очень устаревшую группу стран» и «надлежащим образом» не представляет происходящее в мире. Президент указал, что также хотел бы пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сообщил, что Москва пока не получила официального приглашения на саммит и Кремль не знает деталей этого предложения. По его словам, у Москвы есть вопросы по поводу того, в каком качестве пригласят Россию, какие будут состав участников и повестка встречи. Представитель МИД России Мария Захарова сочла инициативу Трампа провести саммит G7 в расширенном формате с участием России и ряда других стран шагом в верном направлении. При этом, по ее мнению, едва ли получится реализовать «серьезные начинания глобального значения» без участия Китая.

Против идеи Трампа высказались ряд стран-участников G7. Так, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия продолжает неуважительно относиться к международным правилам и все еще является «разрушительной силой». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что США как председатель G7 могут пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя, но менять состав участников этого неформального объединения они не имеют полномочий. Власти Франции также не увидели предпосылок для того, чтобы российский президент Владимир Путин принял участие в саммите.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что исключение России из «Большой семерки» было связано с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины. «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — указал он.

Перенесенный саммит «группы семи» так и не состоялся. При этом в августе Трамп говорил, что саммит можно было бы провести после ноябрьских президентских выборов. Тогда же он повторил свое намерение пригласить Путина, который является «важным фактором».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что участие в G7, перерождение ее в «восьмерку», не является самоцелью для России, с этой точки зрения формат «двадцатки» выглядит более предпочтительным.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Елизавета Ламова
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