Германия выступила против приглашения России в G7

По словам Хайко Мааса, возвращение России в «Большую семерку» невозможно без разрешения конфликта на Украине

Фото: Petros Giannakouris ./ AP

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).

По словам Мааса, исключение России из этого формата было связано с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины. «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», - заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Маас отметил, что не согласен также с приглашением других стран на саммиты G7. «Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», - сказал он.

Маас также заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу, но при этом сохраняет позицию, что Крым является частью Украины. «Мы не можем просто так согласиться с тем, что в 21-м веке границы в Европе изменяются. Если речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма».

Также глава МИД ФРГ назвал «очень опытным» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Во время переговоров он последовательно отстаивает интересы Российской Федерации, но с ним всегда возможно найти приемлемое решение», - сказал Маас.

Саммит «Группы семи» в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

В российском МИДе в ответ заявили, что к встрече G7 в расширенном формате должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла. В Кремле ранее говорили, что Москва не отказывается от общения в любых форматах, но ее возвращение в группу не служит самоцелью.





