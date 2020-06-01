Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. Об этом сообщает газета National Post.

Трюдо напомнил об исключении России из группы после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. По его словам, страна так и осталась «разрушительной силой» с тех пор.

«Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И ее продолжающееся неуважение к международным правилам и нормам, выставляемое напоказ, — причина, по которой она остается за пределами G7. И она продолжит там оставаться», — заявил Трюдо (цитата по Reuters).

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