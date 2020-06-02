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МИД оценил предложение Трампа провести саммит G7 с участием России

Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

Инициатива президента США Дональда Трампа провести саммит G7 в расширенном формате с участием России и ряда других стран является шагом в верном направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Идея о расширенном заседании «Группы семи», в принципе, идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства», — говорится в комментарии. Так, сегодня едва ли получится реализовать «серьезные начинания глобального значения» без участия Китая, отметила Захарова.

При этом в министерстве согласны с оценкой американского лидера о том, что саммит G7 — «очень устаревшая группа стран», которая не в полной мере отражает происходящее в мире, сообщила Захарова. По ее словам, эффективным форматом сегодня выступает саммит G20. Участие в нем принимают как представители «семерки», так и лидеры стран других регионов, указала Захарова.

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Согласно инициативе Трампа, на саммит G7 должны быть приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи. «Я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире», — пояснил Трамп. В Кремле сообщили, что о планах пригласить Россию на саммит американский президент также сказал в телефонном разговоре с коллегой Владимиром Путиным.

При этом в инициативе Трампа остается много неясностей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, предложение необходимо обсудить по дипломатическим каналам и определить все нюансы, связанные с проведением «подобных форматов».

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что США как организатор саммита G7 в этом году могут пригласить Россию на мероприятие, однако только в качестве наблюдателя. При этом менять состав участников формата — не прерогатива председателя, подчеркнул он.

Теги: саммит, Дональд Трамп, G7
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