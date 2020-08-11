Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7

Президент США сообщил о вероятном переносе даты проведения саммита «Группы семи». По словам Трампа, на встречу необходимо пригласить Владимира Путина, который является «важным фактором»

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что он намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7. Об этом сообщает CNN.

«Я бы конечно пригласил его (Путина) на встречу. Я думаю, что он — важный фактор», — сказал Трамп.

Как отметил глава Белого дома, он заинтересован в проведении саммита после президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября. Глава государства заявил, что приглашения лидерам стран еще пока не отправлялись. «Мы ведем с ними переговоры», — добавил президент.

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